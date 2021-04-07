Новые центры выдачи Fan ID заработали в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 7 апреля. Два дополнительных центра выдачи паспортов болельщика (Fan ID) открылись в Северной столице.

Центры выдачи паспортов болельщика для посещения матчей предстоящего Евро-2020 заработали в ТД «Пассаж» и ТЦ «Питерлэнд». Об этом проинформировали сотрудники комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Документ представляет собой небольшой заламинированный бланк, который содержит персональные данные и фотографию владельца. Паспорт болельщика можно получить в любой день кроме воскресенья с 11 до 20 часов. Стоит отметить, что дополнительный пункт выдачи Fan ID также открылся в Москве по адресу: Лужники, д. 24, стр. 4.

Ранее УЕФА разрешил проводить по пять замен во время матчей чемпионата Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 городах континента, в том числе в Санкт-Петербурге.