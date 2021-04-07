Спикер ЗакСа Петербурга Макаров заявил, что песня Манижи может довести до помешательства

Санкт-Петербург, 7 апреля. Председатель ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал композицию певицы Манижы Сангин для Евровидения.

Петербургский политик заявил, что ничего не понял из текста песни Манижи. Он добавил, что очень далек от музыкальных конкурсов, и Евровидение для него, как «другая планета».

«Но что касается текста песни Манижи. Вы читали его? Стоит чуть посмотреть, и можно испугаться и тихо перейти к помешательству», — сказал Макаров на брифинге в Мариинском дворце.

Песня Манижи также не понравилась спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и главе ЛДПР Владимиру Жириновскому. Парламентарии уверены, что композиция Russian Woman выставляет россиянок в негативном свете.

Ранее Жириновский объяснил свой резкий выпад в адрес таджикской певицы. Он заверил, что лично к Маниже у него нет вопросов, зато недоумение вызывают слова песни. Это касается строчек, в которых говорится о семейных ценностях русских женщин и о рождении детей, отметил политик.