Уголовник отобрал у петербуржца телефон за долги

Санкт-Петербург, 7 апреля. Сотрудники полиции задержали в Северной столице ранее судимого 26-летнего мужчину. Злоумышленник подозревается в грабеже.

К стражам порядка обратился 24-летний горожанин и пожаловался на противозаконные действия своего знакомого. По словам заявителя, он и фигурант находились в квартире. Злоумышленник, несмотря на сопротивление, забрал у потерпевшего смартфон стоимостью 14 тыс. рублей. Подозреваемый пояснил, что телефон уйдет в счет погашения долга, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Стражи порядка оперативно установили местонахождение предполагаемого грабителя, фигурант задержан. Проверка показала, что ранее он уже привлекался за грабеж.

В Находке девушка-подросток познакомилась через соцсети с молодым человеком. Первая встреча с ним закончилась ограблением, сообщало Deita.