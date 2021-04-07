Депутаты Петербурга намерены ввести дистанционную форму оказания соцуслуг россиянам

Санкт-Петербург, 7 апреля. Предложение закрепить дистанционную форму социального обслуживания россиян на законодательном уровне внесли парламентарии ЗакСа Петербурга.

Фракция «Единая Россия» подготовила особый законопроект, в рамках которого в федеральном законодательстве могут закрепить дистанционную форму социального обслуживания жителей Российской Федерации. Согласно информации пресс-службы петербургского ЗакСа, такой рабочий формат добавится к уже имеющимся: «полустационарному», «стационарному» и «обслуживанию на дому».

«Практика подтвердила, что значительную часть социальных услуг можно полностью или частично предоставлять населению в дистанционной форме», — поделился председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Поправки планируют закрепить в федеральном законопроекте «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». По мнению Макарова, применение такой формы социального обслуживания поможет работать с гражданами не только персонально, но и позволит организовывать консультации и занятия в группе.

Депутаты Государственной думы одобрили во втором чтении правительственный законопроект об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ. Как сообщалось ранее, россияне смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).