Мигрант пострадал в поножовщине у Петропавловской крепости

Санкт-Петербург, 7 апреля. Двое уроженцев Узбекистана затеяли кровавую разборку в историческом центре города. Потасовка закончилась для одного из участников конфликта экстренной госпитализацией.

Полиция задержала подозреваемого в нападении на приезжего у Петропавловской крепости. Им оказался другой мигрант из сопредельного государства, который был доставлен в больницу с ножевым ранением в области брюшной полости.

Обнаружить фигуранта стражам порядка помогли записи, взятые с камер видеонаблюдения. На них можно заметить, как задержанный атакует пострадавшего с ножом. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее издание URA.RU сообщало о жителе ЯНАО, который устроил погоню за полицейскими и угрожал им ножом.