Мокрый снег с дождем ждет петербуржцев в среду

Санкт-Петербург, 7 апреля. Прогноз погоды для Северной столицы составил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

На погоду в городе влияют два циклона, первый движется с юга в центральную часть Европейской России, второй находится в районе Скандинавии. Днем 7 апреля небо затянется облаками, вечером возможен дождь со снегом. Температура воздуха опустится до климатической нормы.

Столбики термометра покажут в мегаполисе от +5 до +7 градусов, в Ленинградской области температура воздуха днем составит от +3 до +8 градусов. Ветер подует южный, четыре-девять метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы, 750 миллиметров ртутного столба.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал погоду для центра Европейской России на ближайшие дни. По словам синоптика, четверг будет облачным и пасмурным, к выходным распогодится. Температура воздуха в субботу поднимется до +13 градусов, в воскресенье до +15 градусов.