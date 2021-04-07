Весенний фестиваль фонтанов в Петергофе пройдет 22 мая

Санкт-Петербург, 7 апреля. Традиционный весенний фестиваль фонтанов в Нижнем парке в Петергофе пройдет 22 мая. Об этом сообщил телеканал «ТВ Центр».

В музее рассказали, что свободный вход в Петергоф сохранится до 24 апреля. В связи с этим, любые попытки продажи билетов на посещение парка являются мошенничеством. Перед открытием работники музея провели тестовый запуск отреставрированного фонтана «Самсон».

«Перезимовали мы удачно, все струйки фонтанов запустились, особенно самые маленькие, они больше всех подвержены обледенению», — пояснил гидротехник Александр Корсаков.

Петергоф рассчитывает на большой поток туристов в 2021 году. Администрация парка уже заключила договоры на туристическую деятельность более чем с 300 фирмами, об этом заявила директор музея «Петергоф» Елена Кальницкая.

Правительство Санкт-Петербурга планирует восстановить семь городских фонтанов в течение 2021 года. Об этом заявили в Смольном. Всего 11 прогулочных территорий реконструируют в Северной столице.