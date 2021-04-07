Партия вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» прибудет в Петербург к выходным

Санкт-Петербург, 6 апреля. Петербург получит почти 14 тысяч доз вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». Поставка препарата обещана до конца нынешней недели.

О предстоящем прибытии в город новой партии вакцины «ЭпиВакКорона» сообщил межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению коронавируса. Ее хватит для вакцинации 13 770 человек.

«На этой неделе ожидается поступление вакцины «ЭпиВакКорона» на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19, суспензия для внутримышечного введения (производитель — компания «Вектор-Биальгам»)», — сказано в сообщении ведомства.

Первую крупную партию «ЭпиВакКороны», как стало известно ранее, направили в российские регионы 5 апреля. В нее вошли более 230 тысяч комплектов.