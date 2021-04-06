Главный психиатр Петербурга предупредил о проблемах с психикой после COVID-19

Санкт-Петербург, 6 апреля. Пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию, после выздоровления начинают испытывать проблемы с психикой.

Практически каждый переболевший коронавирусом житель Петербурга после выздоровления жаловались на проблемы с психикой. Почти все пациенты становились депрессивными и капризными, рассказал главный психиатр Санкт-Петербурга, главврач психиатрической больницы № 3 имени Скворцова-Степанова Александр Софронов.

Тревожные расстройства с переходом в депрессии относятся к наименее тяжелым последствиям болезни. У некоторых пациентов встречаются и психозы, «появление которых объяснить другими факторами, кроме COVID-19, трудно», отметил Софронов.

Не так давно стало известно, что в Петербурге состоялся благотворительный концерт в поддержку трехмесячного мейн-куна Снитча, который заразился смертельной мутацией коронавируса. Дело в том, что вирус спровоцировал развитие у животного инфекционного перитонита, который ранее считался неизлечимым.