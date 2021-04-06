Видео с места смертельного пожара на Заневском проспекте появилось в Сети

Санкт-Петербург, 6 апреля. Мощный пожар произошел в Красногвардейском районе Северной столицы. Редакция ФАН публикует видеозапись, сделанную на месте происшествия.

По данным источника ФАН, возгорание произошло на четвертом этаже дома, расположенного на Заневском проспекте. Установлено, что горела одна из коммунальных квартир.

Прибывшие на место сотрудники МЧС спасли 20 человек, включая двух детей. Для эвакуации девяти жильцов потребовалось использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. На месте тушения обнаружен сильно обгоревший труп. Визуально не удалось определить даже пол погибшего, сообщал ФАН.