Почти 30 тысяч доз вакцины «Спутник V» привезли в Петербург на этой неделе

Санкт-Петербург, 6 апреля. Очередную партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» доставили в Северную столицу. Городские медики получили еще 29,7 тысячи доз препарата.

Лекарство расфасовано по одной дозе в ампуле, рассказали в городской администрации. Местные власти призывают горожан принимать активное участие в программе вакцинации от коронавируса. Ведь только так можно победить пандемию, начавшуюся более года назад.

Новая партия «Спутника V» сейчас находится на центральной фармацевтической базе Северной столицы. В ближайшее время препарат начнут распределять между пунктами вакцинации, добавили в Смольном. По информации на 4 апреля, в Петербурге вакцинированы 406 838 человек.

Число случаев коронавируса в Северной столице за последнюю неделю сократилось на 18%. Такие данные предоставили в межведомственном координационном совете по борьбе с COVID-19. К тому же уменьшилось число горожан, находящихся под наблюдением медиков.