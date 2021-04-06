Обгоревший труп был обнаружен на месте пожара в петербургской коммуналке

Санкт-Петербург, 6 апреля. Сотрудники МЧС нашли сильно поврежденное тело после ликвидации огня в коммунальной квартире в Красногвардейском районе города.

Спасатели устанавливают личность человека, чье тело было найдено на месте возгорания в коммунальной квартире на Заневском проспекте, сообщает источник ФАН. Жертва получила сильные повреждения, из-за которых в настоящий момент затруднительно определить даже ее пол.

Уточняется, что при эвакуации девять человек не обошлись без средств индивидуальной защиты органов дыхания. Остальные выбрались на улицу самостоятельно.

Напомним, что пожар произошел на четвертом этаже жилого дома. Сотрудники МЧС смогли вывести из здания 20 человек, в числе которых — двое детей, сообщал ФАН.