Два сотрудника транспортной полиции Петербурга стали фигурантами уголовного дела о взятках

Санкт-Петербург, 6 апреля. СК возбудил уголовные дела в отношении двух сотрудников полиции на транспорте за получение взятки по предварительному сговору.

Следствием установлено, что в период с мая по сентябрь сотрудники полиции лично получили две взятки от подозреваемых в хранении наркотических веществ общей суммой 270 тыс рублей. За «благодарность» от задержанных полицейские должны были скрыть факт хранения наркотиков, тем самым предотвратив возбуждение уголовного дела в их отношении.

Указанные факты незаконных действий полицейских были выявлены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО. В настоящее время сотрудники полиции взяты под стражу. По месту их жительства проводятся обыски, устанавливаются обстоятельства преступления.

Мужчины обвиняются по статье «Получение взяток должностными лицами по предварительному сговору». Также сотрудники СБ проверяют наличие подобных эпизодов в биографии подследственных. Расследование уголовного дела продолжается.

Высокопоставленный сотрудник МВД по Симферополю задержан за получение взятки в размере 7,5 млн рублей, сообщал ФАН.