Адвокат Волкова заговорила об ужесточении закона после резонансного ДТП с Эдвардом Билом

Санкт-Петербург, 6 апреля. Крупное ДТП с блогером Эдвардом Билом стало причиной споров о российском правосудии. Адвокат Виолетта Волкова высказалась на эту тему на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Член Адвокатской палаты Московской области Виолетта Волкова была приглашена на мероприятие в Медиагруппу «Патриот», в онлайн-формате обсуждались особенности законодательства и судебной системы РФ. После истории с очередным ДТП на Садовом кольце, где виновником аварии стал пранкер Эдвард Бил, общество разбилось на два лагеря: часть граждан считают отечественную правоохранительную систему чересчур жесткой и даже карательной, а другие россияне — излишне мягкой и гуманной.

«Я — посередине, у нас достаточно гуманное законодательство. Некоторые статьи я бы ужесточила, а некоторые — смягчила», — выразила свое мнение Волкова.

Юрист убеждена, что вне зависимости от степени жесткости статьи наказание должно быть неотвратимым. Помимо этого, адвокат заявила о необходимости ужесточить наказание для инициаторов ДТП с пострадавшими. Юрист предложила отбирать автомобили, обнародовать штрафы и запрещать публиковать видео, где опасные ситуации на дороге инсценируются специально для хайпа и получения прибыли.

«На любой контент есть свой потребитель. Эти люди нарушают на камеру правила, потому что знают, что им ничего не будет. Что такое тысяча рублей штрафов для таких людей?» — высказалась Волкова о таких пранкерах, как Бил.

Иными словами, пока есть такой контент и, пока он пользуется спросом, будут появляться такие «герои своего времени», и будут происходить различные трагические истории, заключила адвокат. Собеседница обратила внимание на коррупционную составляющую, потому что машина блогера, устроившего ДТП в центре столицы, не была оформлена должным образом.

«У нас все вопросы возвращаются к Госдуме. Сейчас этот Эдвард Бил – это лакмус определенный. Если его сейчас накажут, то это станет серьезным сигналом остальным. А законодателям надо задуматься, что надо сделать, чтобы избежать подобных случаев», — резюмировала юрист.

Она подчеркнула, что безнаказанность стритрейсеров и отсутствие ощутимого наказания — ключ к пониманию происходящего. Штраф в 50 млн рублей, статус невыездного и прочие неудобства заставили бы любого тысячу раз подумать, прежде чем совершать подобные действия.