Адвокат предложила контролировать место жительства бывших убийц и маньяков

Санкт-Петербург, 6 апреля. Встреча, посвященная судебной системе в РФ, состоялась в медиацентре «Патриот». Адвокат Сталина Гуревич высказалась о работе психиатрических служб и контроле экс-заключенных.

Причиной к такому повороту разговора стал еще один резонансный эпизод из недавней судебной практики. Российскую общественность всколыхнула история про няню, которая в 2016 году обезглавила ребенка, а через три года вышла на свободу. Как будут развиваться события после того, как убийца покинула исправительное учреждение и где она будет жить, неизвестно, а это имеет прямое отношение к работе специализированных учреждений.

«Много претензий к психиатрическим службам. Сложившаяся практика такова, что опасные люди выходят на свободу. Ни один врач не даст гарантию, что человек не вернется к совершению преступления», — отметила Сталина Гуревич.

По словам адвоката, сложно спорить с тем, что ситуация сложная со всех точек зрения — от медицинской до социально-психологической. Тем не менее есть варианты, как избежать возможного рецидива и трагических последствий. Так, Гуревич предлагает заменить формальный надзор регулярным наблюдением за бывшим пациентом: если раз в неделю человек не пришел на прием, значит, он немедленно подлежит госпитализации с целью изоляции от общества. Адвокат с сожалением констатировала, что у отечественной системы здравоохранения таких ресурсов нет.

«В моей практике были подобные случаи. Человек был восемь раз судим. Если бы он раз в неделю подлежал психиатрическому контролю, было бы легче отлавливать рецидив», — поделилась юрист.

Гуревич утверждает, что прежде всего такие меры должны касаться маньяков, для чего правоохранителям нужно иметь как можно больше возможностей для нарушения конституционных прав таких людей. Например, чтобы участковый мог зайти в квартиру и проверить компьютер находящегося под наблюдением освободившегося лица или бывшего пациента.

«Надо расширять полномочия органов исполнительной власти. Но у нас нет обмена данными между службами. Сокрытие персональных данных лишает возможности полицию реагировать», — добавила адвокат.

Спикер пресс-конференции Сталина Гуревич также предлагает установить надзор за местом жительства подобных граждан. В таком случае, либо преступник вовсе не должен переезжать в течение какого-то времени, либо при смене места жительства информация о состоянии его здоровья должна передаваться в инстанции по новому адресу.