Нефролог из Петербурга Земченков признался в убийстве супруги по неосторожности

Санкт-Петербург, 6 апреля. Адвокат обвиняемого, главного нефролога Санкт-Петербурга Александра Земченкова, сообщил о чистосердечном признании своего клиента.

По словам юриста Сейрана Арутюняна, его подзащитный считает себя виновным в убийстве по неосторожности, сообщил корреспондент.

Следователи выдвинули версию, что фигурант расправился с супругой в 2010 году. Не исключалось предположение, что на этот шаг он мог пойти на фоне любовных отношений с другим медработником. До недавних пор врач опровергал свою причастность.

Жена обвиняемого пропала 23 февраля 2010 года, когда пошла на работу. Ее отец спустя десять лет пришел к руководителю СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в исчезновении женщины, сообщал ФАН.