Шествие «Бессмертного полка» в Петербурге пройдет 9 мая по Невскому проспекту

Санкт-Петербург, 6 апреля. Общественное движение «Бессмертный полк России» согласовало с администрацией Санкт-Петербурга шествие по Невскому проспекту в День Победы.

Руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» в Санкт-Петербурге Андрей Краснобаев подтвердил, что шествие 9 Мая пройдет по привычному маршруту, информируют «Невские новости».

В шествии «Бессмертного полка» по Невскому проспекту сможет принять участие любой желающий.

«Ограничений никаких не планируется. В этот день мы призываем остаться дома только тех, кто себя не очень хорошо чувствует, но в остальном все будет организовано как в доковидную эпоху», — отмечает Краснобаев.

Он также подчеркивает, что на шествии не приветствуется коммерческая, религиозная и политическая символика, поскольку ее использование противоречит принципам движения.

Ранее Минобороны РФ сообщило дату проведения генеральной репетиции парада Победы в Москве.