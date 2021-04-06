Злоумышленники под видом электриков ограбили пенсионерку в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Местную 89-летнюю жительницу обокрали двое мужчин, которые проникли в ее квартиру под предлогом проверки розеток.

Сообщение о краже поступило в полицию от соседки потерпевшей женщины. Прибывшие на место оперативники выяснили, что пенсионерка вышла на лестничную клетку, чтобы полюбоваться из окна спортивным стадионом. Там она встретила вышедших из лифта мужчин, которые обманом проследовали в квартиру за старушкой.

Злоумышленники украли кошелек потерпевшей, который лежал на диване. Ущерб доверчивой женщины составил 40 тыс. рублей. Специалисты взяли с места преступления отпечатки пальцев и составили портреты предполагаемых преступников. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Полиция Петербурга задержала таксиста, ограбившего пассажира с помощью ножа, сообщал ФАН.