Нелегальные съезды для лесовозов перекрыли в селе Слудицы Ленинградской области

Санкт-Петербург, 6 апреля. Дорожники перекрыли путь лесовозам, незаконно вывозившим спиленные бревна из села Слудицы в Гатчинском районе, сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти.

Нелегальный вывоз леса нанес ущерб государственному имуществу. Древесину складировали в несколько рядов в полосе отвода трассы, грунтовое покрытие в некоторых участках этой дороги пришло в негодность. Движение тяжелой техники по региональным дорогам Ленобласти сейчас сильно ограничено.

Такая ситуация создает аварийно опасное положение на трассе, сообщили в «Ленавтодоре». Вывоз бревна привел к выносу грязи на проезжую часть, водоотводные канавы засыпались из-за движения лесовозов. Штраф за перегруз машины составляет до 400 тыс. руб., напомнили в комитете.

Госдума приняла в третьем чтении поправки в закон, по которому в России создадут лесной реестр. Эксперимент по отслеживанию древесины стартовал в стране с начала 2021 года. Поправки станут основой нового способа ведения хозяйства в лесной области.