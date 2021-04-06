Злоумышленники в Петербурге порезали школьнице руки осколками от бутылок

Санкт-Петербург, 6 апреля. Девочка-подросток получила серьезные травмы после нападения на нее незнакомцев у городского метрополитена. Полиция ищет преступников.

Инцидент произошел в Калининском районе. О происшествии в полицию сообщили врачи травмпункта. По словам медиков, к ним поступила 16-летняя пациентка с множественными резаными ранами обеих кистей рук, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Доктора оказали помощь потерпевшей. Сама девочка рассказала, что на нее напали неизвестные у станции метро «Гражданский проспект». Злоумышленники порезали юной жертве руки осколками от бутылки.

В настоящее время пострадавшая чувствует себя нормально. Ее отпустили домой. Полиция приступила к поиску подозреваемых.

Школьницы в Прикамье жестоко избили сверстницу и выложили видео в Сеть, сообщал ФАН. В полицию обратилась мама одной из девочек, когда случайно обнаружила ролик на телефоне.