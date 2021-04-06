Полиция разыскивает поджигателя автомобиля на стоянке СПбГПУ

Санкт-Петербург, 6 апреля. Сообщение о поджоге транспортного средства поступило в полицию от работницы охраны отдела аренды и парковок политехнического университета.

Женщина попросила правоохранителей привлечь к уголовной ответственности неизвестного мужчину, замеченного ей на служебной парковке. По словам заявительницы, злоумышленник намеренно поджег Hyundai Tucson, стоявший около вуза. Сумма ущерба составила около полумиллиона рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа. Специалистам предстоит исследовать образцы ДНК с найденных около машины спичек. Следователи возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, совершенном путем поджога. Поиск виновного продолжается.

Оперативники спустя два дня нашли и задержали 32-летнего поджигателя автомобиля в Приморье, сообщает Deita.