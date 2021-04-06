Пожарные потушили загоревшееся здание в Приморском районе Петербурга

Санкт-Петербург, 6 апреля. Полсотни пожарных и 14 единиц техники были задействованы в операции по ликвидации возгорания в одноэтажном здании на улице Репищева.

Пожарные сообщили об окончании работ спустя час после поступления диспетчерам вызова. Общая площадь пожара составила 40 квадратных метров.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить причину воспламенения и все обстоятельства случившегося.

Два человека пострадали во время пожара в многоэтажном доме в Кудрове. Их срочно госпитализировали, сообщал ФАН. Причиной пожара могли стать электрические самокаты.