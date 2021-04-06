Пилотный проект по посткоронавирусной реабилитации запустят в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Реабилитационный туризм начнут развивать в Северной столице на фоне пандемии коронавируса. Такую информацию предоставили на официальном сайте администрации города.

Период восстановления рекомендуется всем пациентам, вылечившимся от коронавируса. Санаторно-курортные учреждения Петербурга первыми получат аккредитацию профильных программ для начала развития реабилитационного туризма в РФ. Российские туроператоры и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения Российской Федерации» совместно разработают такой проект.

Отрасль медицинского туризма на фоне пандемии коронавируса пострадала заметно меньше, чем основные направления туриндустрии. Предоставление качественного медицинского обслуживания может привлечь иностранцев в Россию для восстановления после коронавируса, говорится в сообщении.

Почти треть коек для лечения пациентов с COVID-19 в Северной столице освободилась, сообщили в городском комитете по здравоохранению. Число новых выявленных случаев коронавируса в городе начало снижаться с началом вакцинации от заболевания.