Станцию метро Петербурга «Ладожская» намерены закрыть на ремонт

Санкт-Петербург, 6 апреля. Станцию оранжевей ветки метрополитена Северной столицы «Ладожская» планируют закрыть для проведения ремонтных работ в 2022 году.

Сотрудники станции фиксируют протечки и нарушения требований безопасности. На данный момент проект ремонта уже готов. Специалисты уже проводят его экспертизу. Информацией об этом поделился глава комитета по транспорту Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Также он обратил внимание на то, что сейчас продолжается разработка проекта по запуску электричек от «Ладожской» до «Кудрово».

«Возможно, электричку придется запускать к метро «Волковская», — передает слова чиновника «Петербургский дневник».

В течение 2021 года власти Санкт-Петербурга планируют восстановить семь городских фонтанов. Ремонтные работы пройдут в Бестужевском саду и на набережной Охты. Реставрация намечена и у Суздальских озер, рассказали в Смольном.