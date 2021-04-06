Петербурженка написала заявление в полицию на ребенка, который сломал позвоночник ее сыну

Санкт-Петербург, 6 апреля. Стражи порядка получили заявлении от матери пострадавшего ребенка. Ее сын получил серьезную травму во время нахождения в школе.

Горожанка попросила полицейских принять меры в отношении десятилетнего школьника. Она подчеркнула, что именно он нанес тяжелое повреждение ее ребенку, сообщил источник ФАН.

Инцидент произошел на территории школы №176 после уроков. На ребенка прыгнул его сверстник. В результате этого первый мальчик был госпитализирован с переломом позвоночника. Предположительно, дети участвовали в потасовке. Предполагаемому виновнику придется приехать в полицию и дать показания.