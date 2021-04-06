Двое петербуржцев украли у студента кофту, наушники и набор отверток

Санкт-Петербург, 6 апреля. Полиция задержала двух молодых людей, которых подозревают в ограблении студента. Ущерб от их действий составил 6 тыс. рублей.

Нападение произошло возле дома потерпевшего. Злоумышленники отобрали у жертвы серую кофту, беспроводные наушники, портативный аккумулятор, очки, набор отверток и 1 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Оперативники нашли подозреваемых по горячим следам. Один из задержанных официально не трудоустроен. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее ФАН писал об ограблении петербургского бизнесмена. Неизвестные надели на мужчину наручники и похитили из квартиры 700 тыс. рублей.