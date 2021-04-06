Сроки летнего отключения воды сократят для шести тысяч домов в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Сотрудники ГУП «ТЭК СПб» рассказали о планах по отключению горячей воды в домах жителей Северной столицы.

Планово-профилактические работы пройдут для горожан незаметно, заверили коммунальщики. В домах десяти районов Петербурга горячую воду отключат в межотопительный период на срок от одного до четырех дней. Речь идет о 5990 зданиях, отметили в ГУП «ТЭК СПб».

Отключения затронут Калининский, Выборгский, Красногвардейский, Красносельский и ряд других районов. В Выборгском и Калининском на время приостановки работы котельных горожан обеспечат водой крупные предприятия «Парнас» и «Политехническая». Жителям 782 домов предстоит остаться без теплой воды из-под крана на 14 дней.

Российские специалисты ранее составили список лучших кулеров для воды. При покупке такого устройства нужно обратить внимание на класс энергопотребления, мощность, безопасность и качество сборки. Некоторая техника сочетает в себе функции кулера и чайной станции.