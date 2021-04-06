Неизвестные надели на жителя Петербурга наручники и похитили 700 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 6 апреля. Стражи порядка разыскивают злоумышленников, которые ограбили квартиру бизнесмена. Вероятно, их личности будут установлены после изучения записей с камер видеонаблюдения.

Полиция расследует дело о нападении, которому подвергся петербургский предприниматель, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. По словам пострадавшего, 30 марта трое неизвестных в масках вторглись в его квартиру, надели на него наручники, а затем похитили деньги и драгоценности на общую сумму в 700 тыс. рублей.

Бизнесмен не запомнил приметы злоумышленников, однако сотрудниками полиции будет изъята запись с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде. Также стражи порядка изучили следы обуви преступников. Уголовное дело возбуждено по статье о грабеже.

Ранее ФАН сообщал о задержании двух петербуржцев, которые избили и ограбили доставщика еды.