Петербург восстановит семь фонтанов в 2021 году

Санкт-Петербург, 6 апреля. Правительство Северной столицы планирует восстановить семь городских фонтанов в течение 2021 года. Такую информацию предоставили в Смольном.

Ремонтные работы общественных пространств пройдут на набережной Охты и в Бестужевском саду. Территорию у Суздальских озер также преобразят в течение 2021 года. Всего 11 прогулочных территорий реконструируют в Северной столице в ближайшие месяцы.

Более 55 социальных объектов планируют построить в Петербурге в этом году. Среди них будут поликлиники, школы и детсады. Часть новых зданий построят за счет бюджета, остальные возведут с помощью частных инвесторов, сообщает «Петербургский дневник».

Общественное пространство у метро «Проспект Большевиков» появится в Северной столице. Правительство города уже выделило средства на его возведение, проект строительства одобрили еще в 2020 году.