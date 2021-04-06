Петербургский суд вернул прокурору уголовное дело о фальсификации на кладбище

Санкт-Петербург, 6 апреля. Дело о фальсификациях на кладбищах Северной столицы вернули в прокуратуру. В материалах дела нашли неточности и противоречия.

Суд в Санкт-Петербурге вернул прокурору уголовное дело о фальсификациях, связанных с похоронными услугами. В действиях юриста Александра Лашера не обнаружено ничего незаконного.

Известно, что следствие якобы приняло в отношении обвиняемого взаимоисключающие решения. Одно из них указывает на отсутствие признаков преступления. Второе, наоборот, попадает под уголовную статью. Бизнесмен Лашер пытался оспорить нормы «Положения об организации похоронного дела в Санкт-Петербурге».

Деятельность Пискаревского мемориального кладбища в Петербурге проверят аудиторы, сообщал ФАН.