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«Сотрудники банка» в Петербурге выманили у крупного бизнесмена 51 млн рублей

«Сотрудники банка» в Петербурге выманили у крупного бизнесмена 51 млн рублей

Санкт-Петербург, 6 апреля. Полиция Северной столицы возбудила уголовное дело о мошенничестве после того, как топ-менеджер крупной нефтяной компании отдал в руки неизвестных более 50 млн рублей.

Потерпевший утверждает, что его разум был затуманен, и он плохо помнит события, предшествующие передаче денег. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 70-летний гендиректор компании обратился в полицию 6 апреля. По словам жертвы, злоумышленники позвонили ему и, представившись сотрудниками Центробанка, и убедили снять наличные.

Целый день топ-менеджер занимался снятием денег. Он утверждает, что не помнит, какие именно банковские отделения посетил. После того как нужная сумма была собрана, потерпевший сел в арендованный «Мерседес Бенц» на Шпалерной и отдал злоумышленнику все деньги.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159, часть 4, УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

Мошенники начали использовать в РФ новую схему обмана граждан, предлагая оформить вклад под высокий процент, сообщал ФАН.

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