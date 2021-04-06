«Сотрудники банка» в Петербурге выманили у крупного бизнесмена 51 млн рублей

Санкт-Петербург, 6 апреля. Полиция Северной столицы возбудила уголовное дело о мошенничестве после того, как топ-менеджер крупной нефтяной компании отдал в руки неизвестных более 50 млн рублей.
Потерпевший утверждает, что его разум был затуманен, и он плохо помнит события, предшествующие передаче денег. Как сообщил источник в правоохранительных органах, 70-летний гендиректор компании обратился в полицию 6 апреля. По словам жертвы, злоумышленники позвонили ему и, представившись сотрудниками Центробанка, и убедили снять наличные.
Целый день топ-менеджер занимался снятием денег. Он утверждает, что не помнит, какие именно банковские отделения посетил. После того как нужная сумма была собрана, потерпевший сел в арендованный «Мерседес Бенц» на Шпалерной и отдал злоумышленнику все деньги.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 159, часть 4, УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
Мошенники начали использовать в РФ новую схему обмана граждан, предлагая оформить вклад под высокий процент, сообщал ФАН.