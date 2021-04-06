Световая проекция картины Петрова-Водкина украсила дом на Васильевском острове в Петербурге

Санкт-Петербург, 6 апреля. Жители Петербурга смогут насладиться живописью известного художника благодаря световой копии картины «Фантазия», которая появилась на одной из стен здания.

Третье световое граффити украсило фасад жилого дома на 8-й линии В.О., 85А. Любоваться знаменитым произведение искусства, жители и гости города смогут ежедневно в вечернее время суток.

Место для инсталляции было выбрано неслучайно. Художник жил на острове в течение нескольких лет. По словам зампредседателя комитета по градостроительству и архитектуре Александра Моора, проекцию установили с разрешения жителей дома.

Заместитель гендиректора Русского музея по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова сообщила, что в Русском музее реализована выставка обширной коллекции оцифрованных полотен. Высокое качество изображение удалось получить с помощью правильному выбору поверхности и архитектуры пространства.

Ранее сообщалось, что станции московского метро на Троицкой линии распишут античными граффити. На изображениях можно рассмотреть греко-римской цивилизации, древние пещеры, а также портрет генерала Ивана Тюленева. Протяженность линии метро составляет около 40 километров.