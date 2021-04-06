Синоптики рассказали петербуржцам о потеплении после снегопада

Санкт-Петербург, 6 апреля. Жителей Петербурга ждет потепление, однако оно придет в Северную столицу только к выходным.

Рассказал об этом главный синоптик Гидрометцентра Александр Колесов. Он пояснил, что на протяжении всей рабочей недели в городе будет довольно прохладно. Местами ожидается снег.

Циклон, благодаря которому зима в России так затянулась, накрыл Скандинавию и захватывает Санкт-Петербург. Уходить холодная воздушная масса пока не планирует.

Ночью температура воздуха будет держаться около нуля. Днем все уже зависит от осадков. Во вторник ожидается около четырех-шести градусов с отметкой плюс. К выходным воздух должен прогреться до +10.

Ранее синоптики рассказали, что атлантический циклон принесет в Москву заморозки и мокрый снег. Ухудшение погодных условий в столице начнется с 7 апреля.