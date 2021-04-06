Власти Петербурга сообщили о 17% свободных мест для пациентов с COVID-19

Санкт-Петербург, 6 апреля. В петербургских стационарах 17% оборудованных мест свободны для пациентов с COVID-19, об этом сообщили власти города.

Помощь заболевшим горожанам оказывают 15 стационаров, 13 из них городские и два — федеральные.

Заболеваемость в городе идет на спад, однако здесь по-прежнему все готово к третьей волне пандемии. Всего для коронавирусных пациентов подготовлено 5347 инфекционных коек. Из них 915 мест сейчас свободны. Здравоохранение возвращается к плановой работе из-за снижения случаев заболевания COVID-19, ряд медицинских учреждений больше не участвует в борьбе с коронавирусом, среди них больница Святителя Луки, многопрофильная больница №2, больница №33, психиатрическая больница им. Кащенко и другие.

Недавно глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила ситуацию с новыми штаммами вируса в России. По ее словам, на территории страны обнаружен 81 случай заражения британским и шесть случаев южноафриканским штаммами коронавируса.