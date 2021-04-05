Суд Петербурга рассмотрит иск о ликвидации граффити на улице Маяковского

Санкт-Петербург, 5 апреля. Иск администрации Центрального района к ТСЖ «Маяковского 11» об удалении граффити с Даниилом Хармсом будет рассмотрен Дзержинским судом Санкт-Петербурга.

Предварительное слушание по делу назначено на 28 апреля, сообщили в пресс-службе городских судов. Администрация района призывает суд обязать ТСЖ вернуть общее имущество жильцов многоквартирных домов в подобающее состояние.

Речь идет о ликвидации незаконно нанесенных изображений и надписей. В пресс-службе судов отметили, что иск описывает граффити с писателем Даниилом Хармсом на фасаде жилого дома по улице Маяковского, 11А. Из-за подобных рисунков неоднократно поднимали вопрос о том, можно ли их сохранять или лучше закрашивать, а также о том, кто и как должен обеспечивать соответствующие работы. Однако до суда дело дошло первый раз.

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