Детеныш капибары появился на свет в Ленинградском зоопарке

Санкт-Петербург, 5 апреля. Семейство капибар пополнилось одним малышом, рассказали на странице в соцсетях сотрудники Ленинградского зоопарка.

Детеныш родился у пары Ермак и Кайса еще 15 марта, однако радостной новостью зоопарк поделился только сегодня. Имя новому жильцу еще не придумали, вероятно, сделают это традиционно — путем голосования. Пол малыша также не определен, поскольку он должен еще подрасти для этого.

«Он очень быстро стал самостоятельным, хотя все еще сильно привязан к родителям», — делятся под постом сотрудники.

Они также подчеркнули, что малыш уже вовсю питается взрослой пищей. Пара капибар заботится о своем детеныше, он стал их первенцем.

В зоосаде Улан-Удэ альпака вывела своего малыша, сообщало Федеральное агентство новостей. Он появился на свет еще осенью.