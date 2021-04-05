Ростуризм поможет развиваться туристскому потенциалу Петербурга

Санкт-Петербург, 5 апреля. Северная столица планирует развивать туристский потенциал и цифровые сервисы в рамках работы с Ростуризмом.

Зарина Догузова, занимающая пост главы Федерального агентства по туризму, и председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма и цифровизации туристского потенциала Северной столицы. Это произошло на XV международной туристической выставке «Интурмаркет».

Отмечается, что Санкт-Петербург является ведущим туристским хабом России на мировом и национальном рынке туризма. Комитет совместно с Ростуризмом определил ключевые направления сотрудничества в рамках подписанных соглашений.

Среди них — инфообмен различными туристическими мероприятиями, проектами, событиями, поддержка программы «Туристический кешбэк», продвижение Петербурга в качестве города, принявшего чемпионат Европы по футболу UEFA EURO 2020 и сохранение этого наследия. Помимо этого, в Санкт-Петербурге будут создаваться условия для развития цифровых сервисов, работающих в туристической сфере.

«Одна из ключевых задач, над решением которой мы сейчас работаем — сделать путь туриста «бесшовным» в том числе при помощи удобных цифровых сервисов. Мы также хотим дать малому и среднему бизнесу в туризме дополнительные стимулы для развития и создания новых продуктов. На примере Санкт-Петербурга мы отработаем основные механизмы и решения, которыми потом сможет пользоваться вся страна», — заявила Зарина Догузова.

В Комитете по развитию туризма Санкт-Петербурга отметили, что он находится в постоянной связи со своими партнерами и нацелен на прогрессивное и успешное сотрудничество.

Прогрессированием в сфере туризма занимаются в России не только на севере. Так, в скором времени в Анапе должен появиться современный оборудованный пляж по новым стандартам сервиса.