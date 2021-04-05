В Петербурге задержали троих пьяных мужчин, угрожавших прохожему пистолетом

Санкт-Петербург, 5 апреля. Сотрудники полиции задержали троих молодых людей, которые угрожали прохожему пневматическим пистолетом у входа в один из гипермаркетов.

Потерпевший обратился в полицию и рассказал о конфликте. На место оперативно выехали стражи порядка, однако заявителя там не обнаружили, мужчина также перестал отвечать на звонки. В итоге полицейские задержали пьяных мужчин, у одного из них был пистолет.

Предполагаемыми злоумышленниками оказались уроженец Таджикистана, уроженец Узбекистана и петербуржец, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах. Последнего госпитализировали в психиатрическую больницу. В отношении подозреваемых составлены административные протоколы по статье об употреблении алкоголя в общественных местах.

Пьяный сибиряк напал на водителя такси и обстрелял его из пневматического пистолета, сообщал ФАН. Инцидент произошел после того, как таксист доставил пассажира к месту назначения.