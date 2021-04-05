Спустя 13 лет полиция задержала подозреваемого в изнасиловании петербурженки

Санкт-Петербург, 5 апреля. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании, избиении и ограблении петербурженки. Инцидент произошел 13 лет назад.

Двое злоумышленников напали на девушку, совершили насильственные действия сексуального характера, а также похитили золотые серьги, кольцо, пластиковую карту и 200 рублей наличными. Пострадавшая обратилась в полицию, судмедэкспертиза подтвердила факт изнасилования, передает Федеральное агентство новостей (ФАН) со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по трем статьям: «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору». Задержать преступников по горячим следам тогда не удалось.

Однако спустя 13 лет полицейские все же установили личность одного из подозреваемых. Преступник был полностью изобличен в совершении данного преступления и допрошен в качестве обвиняемого. Поиски второго насильника продолжаются.

Воспитательницу детского сада изнасиловали в Пушкине, сообщал ФАН. Выяснилось, что мужчина, который вместе с подругой надругался над женщиной, ранее привлекался к ответственности.