Петербургский школьник получил перелом позвонков во время потасовки

Санкт-Петербург, 5 апреля. Школьник из Петербурга получил перелом позвоночника во время потасовки со сверстниками, сообщили в УМВД РФ по Калининскому району.

После уроков 2 апреля в школе №176 на ребенка прыгнул одноклассник, что и послужило причиной перелома позвонков у мальчика, сообщает источник Федерального агентства новостей. Как уточнили представители правоохранительных органов Северной столицы, школьник был помещен в травматологическое отделение №2 по Петербургу. Виновник происшествия должен явиться в отделение полиции для дачи показаний.