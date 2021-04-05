На озерах Ленобласти установили искусственные гнезда для уток

Санкт-Петербург, 5 апреля. В охотничьих угодьях Выборгского района Ленобласти появились новые места для гнездования птиц.

Искусственные гнезда, на озерах помогут привлечь диких уток на те или иные водоемы региона. С таким мнением выступили экологи комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области.

- В данном случае была произведена установка гнезд тоннельного типа. Они идеально подходит для крякв и других видов , которые делают гнезда на земле. Туннельные гнезда максимально приближены к естественной среде обитания уток. Установка подобных туннельных гнезд на водоемах позволяет существенно повысить численность диких уток, так как в удобном и защищенном от хищников гнезде утка может за сезон делать не 1 выводок, а 2. Такое гнездо состоит из цилиндров, изготовленных из сетки, оплетенной сеном и деревянного основания, с двумя выходами, - рассказали в пресс-службе комитета.

По информации экологов, гнезда с двойным выходом необходимы для возможности бегства пернатых в случае возникновения опасности. К тому же находящуюся в таком гнезде утку почти невозможно заметить с воздуха, а это значит, что можно не опасаться хищных птиц.