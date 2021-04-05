Жители Петербурга жалуются на гигантские очереди за загранпаспортами

Санкт-Петербург, 5 апреля. Среди жителей Северной столицы наблюдаются огромные очереди на оформление заграничных паспортов. Такой информацией поделились пользователи «ВКонтакте».

Жители Санкт-Петербурга толпятся в отделе УФМС Красногвардейского района на Большеохтинском проспекте. Горожане стоят в очереди на фотографирование для оформления документов, а также на их получение и выдачу.

Очевидцы пишут в социальных сетях, что люди стоят в очереди уже больше часа. Несмотря на то, что многие предварительно записались на фотографирование, некоторые из них не успели посетить рабочие часы с 10:00 до 10:30.

МВД РФ попросили рассмотреть возможность для россиян заселяться в отели по заграничному паспорту. Как сообщалось ранее, граждане считают необходимым принятие таких мер, так как это сделает процедуру заселения в гостиницы более удобной.