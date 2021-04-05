СК выясняет обстоятельства отравления петербуржцев ядом от тараканов

Санкт-Петербург, 5 апреля. Двое мужчин отравились рисом, заправленным ядом от тараканов. Следственный комитет и полицейские работают на месте происшествия.

Петербуржец вместе с еще двумя мужчинами находился в гостях. Хозяин квартиры позднее обнаружил мертвым одного из товарищей. На место инцидента выехала бригада скорой помощи, однако спасти его не удалось, передает источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Правоохранителям удалось установить, что двое пострадавших приготовили рис и добавили в него яд от тараканов. Смертельная отрава оказалась налита в бутылку, сильно похожую на емкость для соуса. По одной из версий, еду отравили случайно, однако содержимое уже направили на экспертизу. Полицейские выясняют, не пытался ли кто-то совершить убийство.

Похожий инцидент произошел в Красносельском районе Северной столицы. Трое мужчин отравились яичницей, которую пожарили на средстве от тараканов, сообщал ФАН. Один из госпитализированных скончался.