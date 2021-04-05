Прямые железнодорожные рейсы из Петербурга в города черноморского побережья запустят летом

Санкт-Петербург, 5 апреля. Компания РЖД анонсировала запуск прямых рейсов из Санкт-Петербурга в города черноморского и азовского побережья. Пассажиры смогут попасть в четыре города.

Прямые поезда на четыре российских курорта запустят в последние дни мая. Об этом сообщила пресс-служба компании «Российские железные дороги» (РЖД).

Запланирован запуск по четырем направлениям из Санкт-Петербурга: в Новороссийск, Ейск, Анапу и Сухум. Поезд в Новороссийск начнет курсировать с 29 мая ежедневно с 12:11 часов. Из города на Неве в Ейск можно будет отправиться с 2 по 14 июня через день по четным числам в 23:04. С 16 июня рейсы по этому направлению будут ходить ежедневно.

Сообщение Санкт-Петербург — Анапа будет запущено 29 мая, отправка будет проводиться ежедневно в 17:25. Поезд в Сухум будет ходить с 29 мая по 2 сентября в 00:45.

Ранее представители РЖД сообщили, что между Санкт-Петербургом и Москвой будут запущены дополнительные «Сапсаны». Они будут назначены на июньские праздники и в дни проведения Петербургского международного экономического форума.