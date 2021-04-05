Петербурженка попала в реанимацию после падения с восьмиметрового скалодрома

Санкт-Петербург, 5 апреля. Жительница Петербурга забралась на скалодром, забыла закрепить страховку и упала вниз с высоты. В результате ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Медики диагностировали пострадавшей закрытый перелом костей таза, открытый перелом костей нижней трети левой голени, закрытый перелом костей левой стопы, а также травматический шок, рассказал источник ФАН, знакомый с ситуацией.

Женщина пояснила, что упала по собственной неосторожности. В результате инцидента она ни к кому претензий не имеет. Полиция не будет проводить проверку по данному факту.