Помогите спасти жизнь: трехлетней петербурженке нужна помощь в борьбе с раком

Санкт-Петербург, 5 апреля. Трехлетняя София половину жизни борется с онкологическим заболеванием — нейробластомой, 4 стадия.

Малышка прошла длительное лечение, включающее курсы химиотерапии, операцию, трансплантацию костного мозга, но отступив, агрессивный, коварный рак вернулся. Случился рецидив.

Для спасения жизни Софии необходим препарат, не зарегистрированный в России, но назначенный консилиумом врачей. Стоимость девяти ампул препарата составляет около 12 миллионов рублей – сумма неподъемная для семьи, поэтому родители просят неравнодушных россиян помочь вырвать ребенка из клешней рака.

София родилась в декабре 2018 года. Проходила по возрасту всех врачей и казалась абсолютно здоровым ребенком. Но полтора года спустя у малышки проявились синяки под глазами, ухудшилось самочувствие, появилась припухлость на шее.

Педиатр осмотрел Софию и отправил на дообследование в Детскую больницу им. Раухфуса. Врачи получили анализы крови, которые показали тяжелую анемию. Ребенка направили на УЗИ и выявили объемное образование в брюшной полости.

После МРТ малышке диагностировали злокачественную опухоль забрюшинного пространства, поразившую метастазами весь организм, включая кости и костный мозг. В срочном порядке ребенка перевели в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова, где поставили неутешительный диагноз — нейробластома, 4 стадия, группа высокого риска. Началась борьба за жизнь.

Препараты, которые капали Софии, не только убивали опухоль, но и отравляли организм. Тошнота, рвота и отвращение к пище стали постоянными спутниками ребенка.

София пережила пять курсов химиотерапии, удаление опухоли и левого надпочечника, высокодозную химиотерапию и трансплантацию костного мозга, которую провели 1 апреля 2020 года. Донором стал папа.

После долгого восстановления наступил заключительный этап лечения. Софии назначили иммунотерапию дорогостоящим препаратом, который не зарегистрирован в РФ, — «Карзиба» (Динутуксимаб бета). Препарат помог приобрести фонд WorldVita, и София успела пройти четыре курса из пяти, пока не случился рецидив.

Ради спасения жизни Софии врачи решили применить экспериментальный для России протокол сочетания химиотерапии и иммунотерапии. Однако оставшегося препарата хватило лишь на один курс из пяти необходимых.

Родители безуспешно подавали заявки в фонды, но везде огромная очередь из детей. За месяц заявку Софии одобрили только в фондах «Искорки добра» и «Подари шанс», которые на текущий момент собрали маленькую сумму.

Второй курс химиотерапии начался в четверг, 1 апреля, но без иммунотерапии, поскольку денег на закупку препарата нет. София осталась без лекарства, дающего шанс на жизнь. Родители трехлетней девочки, которая всеми силами борется с раком, делают все, что от них зависит, но без денег и лекарства близкие бессильны.

Такую непосильную для одной семьи сумму невозможно собрать без поддержки россиян. Ребенку жизненно необходим препарат для иммунотерапии. Пожалуйста, поддержите Софию в борьбе. Подарите ребенку шанс на жизнь. Помочь можно пожертвованиями через фонды «Искорки добра» и «Подари шанс» либо распространением информации через социальные сети.

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