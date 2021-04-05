Петербургский школьник попал в реанимацию после отравления мефедроном

Санкт-Петербург, 5 апреля. Подростка увезли в реанимацию после отравления мефедроном, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Пострадавший рассказал, что встретился с приятелем и выпил пиво. После этого товарищ пригласил его к себе поиграть в приставку. В какой-то момент гостю стало плохо. Тогда юноша отправился домой, где почувствовал боль в области почек и позвонил матери. Женщина вызвала для сына скорую помощь.

Школьника в тяжелом состоянии увезли в реанимацию, врачи диагностировали у него острое повреждение почек, токсический генез и отравление мефедроном. До прибытия медиков он пытался заниматься самолечением. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

В Орске ранее судимого 18-летнего юношу задержали за вовлечение несовершеннолетних в потребление наркотиков. Следователи выяснили, что подозреваемый употреблял запрещенные вещества в присутствии двух школьников и убедил их составить ему компанию, сообщало РИА56.