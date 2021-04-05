Алкоголик с ножом напал на сотрудника реабилитационного центра в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. Страдающий от алкогольной зависимости 33-летний мужчина ударил ножом сотрудника реабилитационного центра, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 59-летняя петербурженка, которая рассказала, что ее сын на протяжении длительного времени распивал спиртное и не хотел останавливаться. Она обратилась за помощью в реабилитационный центр. Его сотрудники прибыли по указанному адресу, однако не желающий прощаться с алкоголем мужчина напал на них с ножом и скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас нападавшего разыскивает полиция. Он был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, штаны цвета хаки и черные ботинки. При себе имел оранжевый кухонный нож, состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Пострадавшего сотрудника реабилитационного центра доставили в больницу с колото-резаным ранением нижней трети левого предплечья. После оказания медицинской помощи ему разрешили поехать домой.