Первую весеннюю клюкву начали находить в лесах Петербурга

Санкт-Петербург, 5 апреля. Первая весенняя клюква стала появляться в лесах Петербурга с первых дней апреля, рассказали в группе «Грибы и Грибники СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Например, эту ягоду жители Северной столицы отыскали в Курортном районе города. По словам автора канала «Грибоведы РФ» Николая Будника, в это время можно найти только те ягоды, которые пережили зиму под снежным покровом.

«Зима наступает очень рано, урожай остается под снегом. Клюква хранится под снегом. Та клюква, которая осталась в лесу и перезимовала, является сейчас прекрасным продуктом для употребления», — объяснил эксперт.

Весенняя клюква мягче и вкуснее и ароматнее той, которую собирают в осенний сезон. Такая ягода — абсолютно спелая и готовая для сбора, подчеркнул Будник. Клюква хорошо переживает морозы, поэтому может долго храниться в обычном холодильнике без потери вкуса.

Диабетикам ранее рассказали, какие ягоды следует добавить в свой рацион. В список вошли черника, клубника, ежевика и малина.