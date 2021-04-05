В МВД рассказали о раскрытии убийства курсанта семилетней давности в Петербурге

Санкт-Петербург, 5 апреля. Следователи установили личность злоумышленника, причастного к убийству 19-летнего курсанта в 2014 году, заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мужчиной, который выстрелил в молодого человека, возвращающегося с учебы в форменном обмундировании, оказался житель Северной столицы 1988 года рождения. На данный момент он находится в исправительной колонии во Владимирской области, где отбывает наказание за ряд преступлений. После беседы со следователями мужчина дал признательные показания и рассказал о деталях инцидента.

Сотрудники Главного следственного управления СК РФ уже предъявили ему обвинение по делу об убийстве курсанта, заявила Волк. В скором времени материалы производства будут переданы в суд для рассмотрения по существу.

В Туле местные правоохранители раскрыли убийство 29-летней давности, сообщал ФАН. По подозрению в совершении преступления был задержан 54-летний житель региона.